    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    • 30 августа, 2025
    • 21:42
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа прибыл с рабочим визитом в Турцию по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

    Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, в рамках визита министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище Сухопутных войск, Военно-морском училище и в Военном летном училище Национального университета обороны Турции.

    Выступивший на церемониях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников.

    Дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим высшие военные учебные заведения Турции, вручил министр обороны Азербайджана.

    В заключение выпускники под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем перед трибуной.

    Закир Гасанов   церемония выпуска   Яшар Гюлер   Реджеп Тайип Эрдоган   Министерство обороны Азербайджана  
