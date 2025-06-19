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Командующие ВВС Азербайджана и Беларуси обсудили направления сотрудничества

Командующие ВВС Азербайджана и Беларуси обсудили направления сотрудничества Генерал-майор ВВС Беларуси находистя с официальным визитом в Азербайджане
Армия
19 июня 2025 г. 09:31
Командующие ВВС Азербайджана и Беларуси обсудили направления сотрудничества

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович в ходе официального визита в Азербайджан провел переговоры с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

Отмечается, что стороны обсудили ключевые направления белорусско-азербайджанского военного сотрудничества и планы по его развитию.

В ходе визита белорусский генерал-майор также посетил штаб ВВС Азербайджана, возложил цветы на Аллее почетного захоронения в Баку, также запланировано посещение ряда воинских частей и подразделений Вооруженных сил страны.

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Версия на английском языке Air Force commanders of Azerbaijan, Belarus mull co-op areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus HHQ komandanları əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə ediblər

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