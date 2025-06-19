Командующие ВВС Азербайджана и Беларуси обсудили направления сотрудничества

Генерал-майор ВВС Беларуси находистя с официальным визитом в Азербайджане

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович в ходе официального визита в Азербайджан провел переговоры с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

Отмечается, что стороны обсудили ключевые направления белорусско-азербайджанского военного сотрудничества и планы по его развитию.

В ходе визита белорусский генерал-майор также посетил штаб ВВС Азербайджана, возложил цветы на Аллее почетного захоронения в Баку, также запланировано посещение ряда воинских частей и подразделений Вооруженных сил страны.