Генерал-майор: С начала года разминировано более 6,8 тыс. га освобожденных территорий

Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана разминировали в этом году более 6 800 га освобожденных от оккупации территорий.

Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана разминировали в этом году более 6 800 га освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал Report начальник Главного управления инженерных войск, генерал-майор Анар Керимов.

По его словам, в разминировании территорий принимают участие саперы и специально обученные собаки.

"Всего с начала года разминированы свыше 6 800 га освобожденных территорий. Обезврежено 234 пехотных, 706 противотанковых мин и 1 405 неразорвавшихся боеприпасов различного калибра. Часть неразорвавшихся боеприпасов, найденных на освобожденных территориях, уничтожаются на полигоне "Гедекбурун", - сказал он.