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Генерал-майор: С начала года разминировано более 6,8 тыс. га освобожденных территорий

Генерал-майор: С начала года разминировано более 6,8 тыс. га освобожденных территорий Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана разминировали в этом году более 6 800 га освобожденных от оккупации территорий.
Армия
15 декабря 2023 г. 16:46
Генерал-майор: С начала года разминировано более 6,8 тыс. га освобожденных территорий

Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана разминировали в этом году более 6 800 га освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал Report начальник Главного управления инженерных войск, генерал-майор Анар Керимов.

По его словам, в разминировании территорий принимают участие саперы и специально обученные собаки.

"Всего с начала года разминированы свыше 6 800 га освобожденных территорий. Обезврежено 234 пехотных, 706 противотанковых мин и 1 405 неразорвавшихся боеприпасов различного калибра. Часть неразорвавшихся боеприпасов, найденных на освобожденных территориях, уничтожаются на полигоне "Гедекбурун", - сказал он.

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Версия на английском языке Major General: Engineering Troops cleared over 6,800 hectares of land
Версия на азербайджанском языке General-mayor: "Mühəndis Qoşunları bu il 6 800 hektardan çox ərazini minadan təmizləyib"

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