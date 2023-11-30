Завтра ожидается сильная магнитная буря.
Об этом Report сообщили в Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечено, что две вспышки на Солнце, произошедшие 27-28 ноября, спровоцировали сегодня слабую магнитную бурю уровня G1.
По данным, 1 декабря прогнозируется усиление геомагнитного фона, магнитная буря может достигнуть показателя G3 (сильная), а 2 декабря ослабнет до уровня G1.
Геомагнитная обстановка будет напряженной в первые дни декабря, а 5 декабря вновь прогнозируется геомагнитная буря уровня G1.