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Завтра ожидается сильная магнитная буря 

Завтра ожидается сильная магнитная буря  10:28
Наука и образование
30 ноября 2023 г. 12:13
Завтра ожидается сильная магнитная буря 

Завтра ожидается сильная магнитная буря.

Об этом Report сообщили в Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечено, что две вспышки на Солнце, произошедшие 27-28 ноября, спровоцировали сегодня слабую магнитную бурю уровня G1.

По данным, 1 декабря прогнозируется усиление геомагнитного фона, магнитная буря может достигнуть показателя G3 (сильная), а 2 декабря ослабнет до уровня G1.

Геомагнитная обстановка будет напряженной в первые дни декабря, а 5 декабря вновь прогнозируется геомагнитная буря уровня G1.

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