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Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы "Партнерство ради мира"

Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы "Партнерство ради мира" Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы "Партнерство ради мира"
Армия
20 мая 2025 г. 17:26
Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы Партнерство ради мира

Замначальника штаба Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брунссуме, генерал-майор Стефан Фикс находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.

Согласно информации, делегация во главе со Стефаном Фиксом прибыла в Баку для участия в цикле мероприятий, организованных совместно НАТО и Азербайджаном в рамках программы "Партнерство ради мира".

В диппредставительстве прошла встреча посла Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренцсона с генерал-майором Фиксом и сопровождающей его делегацией.

"Визит в Азербайджан направлен на продолжение взаимодействия с азербайджанскими коллегами на уровне ключевых руководителей с целью поддержки реализации партнерских мероприятий НАТО", - сообщили в посольстве.

"Азербайджан, как страна-партнер НАТО, сотрудничает с союзниками и другими странами-партнерами Альянса по широкому кругу вопросов - от реформ в сфере безопасности и обороны до борьбы с терроризмом. Кроме того, Азербайджан принимал участие в различных операциях и миссиях под эгидой НАТО. В 2025–2026гг контактные функции НАТО в Азербайджане выполняют посольства Словакии и Швеции в Баку", - отметили в дипмиссии.

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Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi Sülh Naminə Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycana gəlib
Версия на английском языке NATO Major General visits Azerbaijan as part of Partnership for Peace program

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