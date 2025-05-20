Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы "Партнерство ради мира"

Генерал-майор НАТО посетил Азербайджан в рамках программы "Партнерство ради мира"

Замначальника штаба Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брунссуме, генерал-майор Стефан Фикс находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.

Согласно информации, делегация во главе со Стефаном Фиксом прибыла в Баку для участия в цикле мероприятий, организованных совместно НАТО и Азербайджаном в рамках программы "Партнерство ради мира".

В диппредставительстве прошла встреча посла Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренцсона с генерал-майором Фиксом и сопровождающей его делегацией.

"Визит в Азербайджан направлен на продолжение взаимодействия с азербайджанскими коллегами на уровне ключевых руководителей с целью поддержки реализации партнерских мероприятий НАТО", - сообщили в посольстве.

"Азербайджан, как страна-партнер НАТО, сотрудничает с союзниками и другими странами-партнерами Альянса по широкому кругу вопросов - от реформ в сфере безопасности и обороны до борьбы с терроризмом. Кроме того, Азербайджан принимал участие в различных операциях и миссиях под эгидой НАТО. В 2025–2026гг контактные функции НАТО в Азербайджане выполняют посольства Словакии и Швеции в Баку", - отметили в дипмиссии.