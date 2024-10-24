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Генерал: Береговая охрана Госпогранслужбы участвует в курсах в разных странах

Генерал: Береговая охрана Госпогранслужбы участвует в курсах в разных странах Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана участвует в курсах, проводимых в разных странах, международных организациях и в последнее время в Турции для повышения профессиональной квалификации.
Армия
24 октября 2024 г. 18:45
Генерал: Береговая охрана Госпогранслужбы участвует в курсах в разных странах

Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана участвует в курсах, проводимых в разных странах, международных организациях и в последнее время в Турции для повышения профессиональной квалификации.

Об этом Report заявил начальник Береговой охраны ГПС, генерал-лейтенант Музаффар Пиризаде во время медиатура, организованного в его ведомстве.

"Кроме того, тренинги проводятся на учебно-тренировочной базе Береговой охраны ГПС. Повышение профессионализма пограничников находится в центре нашего внимания. Осуществляется внедрение новой техники для охраны государственной границы и обучение офицеров и прапорщиков-пограничников работе с ней. Надежная охрана госграницы обеспечивается с помощью радаров и камер, установленных в приграничных районах. Любая полученная информация анализируется. В первой половине этого года в этом направлении были достигнуты высокие результаты", - отметил М.Пиризаде.

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Версия на азербайджанском языке General: DSX-nin Sahil Mühafizəsi müxtəlif ölkələrdə keçirilmiş kurslarda iştirak edirlər

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