Генерал: Береговая охрана Госпогранслужбы участвует в курсах в разных странах

Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана участвует в курсах, проводимых в разных странах, международных организациях и в последнее время в Турции для повышения профессиональной квалификации.

Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана участвует в курсах, проводимых в разных странах, международных организациях и в последнее время в Турции для повышения профессиональной квалификации.

Об этом Report заявил начальник Береговой охраны ГПС, генерал-лейтенант Музаффар Пиризаде во время медиатура, организованного в его ведомстве.

"Кроме того, тренинги проводятся на учебно-тренировочной базе Береговой охраны ГПС. Повышение профессионализма пограничников находится в центре нашего внимания. Осуществляется внедрение новой техники для охраны государственной границы и обучение офицеров и прапорщиков-пограничников работе с ней. Надежная охрана госграницы обеспечивается с помощью радаров и камер, установленных в приграничных районах. Любая полученная информация анализируется. В первой половине этого года в этом направлении были достигнуты высокие результаты", - отметил М.Пиризаде.