Фарид Мамедов: На ADEX впервые будет представлена официальная мерч-коллекция выставки

В этом году впервые в истории ADEX будет представлена официальная мерч-коллекция выставки.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор компании Caspian Event Organisers Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 – 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 – 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

По его словам, эксклюзивная брендовая коллекция, специально разработанная для ADEX 2026, станет частью фирменного стиля выставки.

Мамедов также отметил, что будет выпущена газета под названием ADEX News, посвященная выставке ADEX 2026:

"В газете будут публиковаться новости об инновациях, представленных компаниями-участниками, а также интервью с высокопоставленными гостями, посетившими выставку, членами различных делегаций и отраслевыми специалистами".

Генеральный директор также подчеркнул, что в рамках ADEX 2026 особое значение будут иметь двусторонние переговоры между представителями государственных органов Азербайджана, международными делегациями и компаниями-участницами.