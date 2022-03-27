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Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы

Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы “Основной причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, является российский миротворческий контингент. Если бы Армения своевременно выполнила условия трехстороннего Заявления, подписанного 16 месяцев назад, а российская сторона осуществила бы полн
Армия
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27 марта 2022 г. 12:54
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы

“Основной причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, является российский миротворческий контингент. Если бы Армения своевременно выполнила условия трехстороннего Заявления, подписанного 16 месяцев назад, а российская сторона осуществила бы полный контроль за выполнением этих процессов, то сегодня на этих территориях не было бы ни каких провокаций”.

Об этом Report заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, "двойные игры" российских миротворцев в Карабахе подходят к концу: “В настоящее время наша армия продолжает передислокацию. Видимо, в Минобороны России, до сих пор либо не ознакомились, либо не хотят ознакомиться с условиями трехстороннего заявления. Иначе они увидели бы, что в четвертом пункте четко указан срок вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.
Если Россия считает, что она может искать фашистов или нацистов на территории Украины, то она должна признать такое же право на неотъемлемой территории Азербайджана - в Карабахе. По поступающим и неподтвержденным данным, на территории Карабаха армянские боевики готовят более масштабные провокации. Об этом свидетельствует и “объявление военного положения” т.н. руководством сепаратистской структуры. Если российские миротворцы не выведут армянские вооруженные силы с территории Азербайджана, то наша страна будет вынуждена ответить на эти провокации более широкомасштабно”, – добавил военный эксперт.
Отметим, что Министерство обороны Азербайджана призвало Министерство обороны России обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана в соответствии с положениями трехстороннего заявления, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение “Нагорный Карабах” и правильно указывать названия азербайджанских территорий.

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Версия на английском языке Expert: Tension in Karabakh caused not only by Armenia, but also by Russian peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Qarabağda gərginliyin səbəbkarı Ermənistanla bərabər, həm də Rusiyanın sülhməramlı kontingentidir”

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