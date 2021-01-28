Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила Турцию

Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила город Анкару для участия в заседании “8-ых штабных переговоров между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции”.

Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила город Анкару для участия в заседании “8-ых штабных переговоров между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Военно-морскими силами двух стран, подчеркнули важность взаимного обмена опытом и обменялись мнениями по различным вопросам.

В ходе визита делегация посетила Аныткабир – мавзолей, где был похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, почтила память и возложила венок к его могиле.