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Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила Турцию

Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила Турцию Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила город Анкару для участия в заседании “8-ых штабных переговоров между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции”.
Армия
28 января 2021 г. 18:20
Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила Турцию

Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила город Анкару для участия в заседании “8-ых штабных переговоров между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Военно-морскими силами двух стран, подчеркнули важность взаимного обмена опытом и обменялись мнениями по различным вопросам.

В ходе визита делегация посетила Аныткабир – мавзолей, где был похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, почтила память и возложила венок к его могиле.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Naval Forces delegation visit Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi dənizçiləri Türkiyədə səfərdə olub

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