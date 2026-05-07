Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана

Делегация Вооруженных сил Узбекистана в соответствии с планом межведомственного военного сотрудничества посетила Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, были представлены брифинги об истории создания университета, его деятельности и специализированных учебных заведениях, действующих в его подчинении, проведен анализ текущего состояния системы военного образования.

В рамках визита узбекские гости побывали в Институте военного управления Национального университета обороны, в Центре иностранных языков, в Центре военных игр и в Военном институте имени Гейдара Алиева.

Членам делегации была предоставлена информация об учебном процессе, они также ознакомились с условиями, созданными на территории учреждений и в административных зданиях.

В завершение стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.