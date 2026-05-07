Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана

    Армия
    • 07 мая, 2026
    • 14:49
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана

    Делегация Вооруженных сил Узбекистана в соответствии с планом межведомственного военного сотрудничества посетила Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    На встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, были представлены брифинги об истории создания университета, его деятельности и специализированных учебных заведениях, действующих в его подчинении, проведен анализ текущего состояния системы военного образования.

    В рамках визита узбекские гости побывали в Институте военного управления Национального университета обороны, в Центре иностранных языков, в Центре военных игр и в Военном институте имени Гейдара Алиева.

    Членам делегации была предоставлена информация об учебном процессе, они также ознакомились с условиями, созданными на территории учреждений и в административных зданиях.

    В завершение стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.

    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана

    Минобороны Азербайджана Азербайджано-узбекские отношения Минобороны Узбекистана
    Фото
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib
    Фото
    Uzbek delegation visits Azerbaijan's National Defense University

    Последние новости

    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    15:31

    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Финансы
    15:27

    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Энергетика
    15:26

    В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

    В регионе
    15:24

    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    АПК
    15:22

    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    Финансы
    15:20

    Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США

    Другие страны
    Лента новостей