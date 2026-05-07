İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib

    Hərbi
    • 07 may, 2026
    • 14:35
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib

    Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Milli Müdafiə Universitetində (MMU) keçirilən görüşdə universitetin yaranma tarixi, fəaliyyəti və tabeliyində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri barədə brifinqlər təqdim olunub, hərbi təhsil sisteminin cari vəziyyəti təhlil edilib.

    ​Səfər çərçivəsində özbəkistanlı qonaqlar MMU-nun Hərbi İdarəetmə İnstitutunda, Xarici Dil Mərkəzində, Hərb Oyunları Mərkəzində və Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda olublar. Nümayəndə heyətinə tədris prosesi barədə məlumat verilib, onlar müəssisələrin ərazisi və inzibati binalarında yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    ​Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim edilib, xatirə şəkli çəkdirilib.

    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib
    MMU-dakı tədris prosesi barədə Özbəkistan nümayəndə heyətinə məlumat verilib

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Milli Müdafiə Universiteti Özbəkistan
    Foto
    Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны Азербайджана
    Foto
    Uzbek delegation visits Azerbaijan's National Defense University

    Son xəbərlər

    15:36

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    15:36

    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    15:34
    Foto

    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Sərgilər
    15:34

    Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik sahəsi üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

    Hərbi
    15:28

    Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"

    ASK
    15:27

    İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcək

    Futbol
    15:24
    Foto

    Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

    ASK
    15:14

    Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

    Sosial müdafiə
    15:13

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti