Делегация Минобороны Азербайджана приняла участие в международной конференции в Москве

Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны Азербайджана генерал-майором Анвером Эфендиевым, приняла участие в проходящей в Москве очередной международной конференции Армейских международных игр – 2019.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в ходе мероприятия обсуждены условия и правила проведения соревнований, также делегации осмотрели места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей Азербайджанской армии в конкурсах "Кубок моря", "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Военно-медицинская эстафета" и "Полевая кухня".

"Армейские международные игры – 2019" пройдут с 3-го по 17-ое августа текущего года.