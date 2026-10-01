Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Чешская компания совместно с азербайджанским партнером будет производить самоходные гаубицы

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 10:56
    Чешская компания совместно с азербайджанским партнером будет производить самоходные гаубицы

    Чешская компания CSG планирует с 2027 года совместно с азербайджанским партнером производить самоходные гаубицы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию.

    На выставке ADEX-2026 в Баку CSG объявила о создании в Азербайджане второго совместного предприятия уже в декабре этого года.

    Со временем технологии и инновации по производству гаубиц будут переданы Азербайджану. Компания прогнозирует коммерческий эффект проекта в €1,8 млрд за семь лет его реализации.

    В сообщении CSG подчеркивается, что по условиям конфиденциальности не раскрывается, какой тип гаубиц будет производиться и с какой местной компанией будет вестись сотрудничество.

    Отметим, что ранее CSG создала в Азербайджане совместное предприятие ООО VEXA DS, которое занимается ремонтом, техническим обслуживанием и модернизацией бронированной и другой наземной военной техники.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Производство оружия Азербайджано-чешское сотрудничество
    Çexiya və Azərbaycan şirkətləri birgə özüyeriyən haubitsa istehsal edəcək
    Czech company, together with Azerbaijani partner, to manufacture self-propelled howitzers
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