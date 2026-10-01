Чешская компания совместно с азербайджанским партнером будет производить самоходные гаубицы

Чешская компания CSG планирует с 2027 года совместно с азербайджанским партнером производить самоходные гаубицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию.

На выставке ADEX-2026 в Баку CSG объявила о создании в Азербайджане второго совместного предприятия уже в декабре этого года.

Со временем технологии и инновации по производству гаубиц будут переданы Азербайджану. Компания прогнозирует коммерческий эффект проекта в €1,8 млрд за семь лет его реализации.

В сообщении CSG подчеркивается, что по условиям конфиденциальности не раскрывается, какой тип гаубиц будет производиться и с какой местной компанией будет вестись сотрудничество.

Отметим, что ранее CSG создала в Азербайджане совместное предприятие ООО VEXA DS, которое занимается ремонтом, техническим обслуживанием и модернизацией бронированной и другой наземной военной техники.