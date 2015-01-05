​Будут ли выведены азербайджанские миротворцы из Афганистана?

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Миротворческие силы Азербайджана там в основном отвечают за безопасность энергетических систем. Несмотря на то, что они не принимают непосредственного участия в операциях, риск для жизни остается всегда. Именно поэтому в ближайшее время будет внесена ясность в вопрос о том, останутся ли наши миротворцы там, или будут выведены".

Об этом Report заявил член парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Милли Меджлиса, депутат Захид Орудж.

Депутат надеется, что Азербайджан примет решение об отзыве миротворческих сил из Афганистана совместно с Турцией: "В любом случае, руководство Азербайджана оказывает безопасности Афганистана как финансовую помощь, так и помощь через воздушное пространство. В целом, все вопросы будут решены в результате переговоров".

Он также отметил, что если даже в парламенте будет рассматриваться этот вопрос, то инициатива должна исходить от Верховного главнокомандующего: "Поэтому высказывать об этом конкретное решение пока рано. Я считаю, что Турция и в настоящее время выполняет в Афганистане определенную миссию. В то же время, более 8 тыс. военнослужащих все еще обучают местных военных, а также выполняют другие функции по координации их деятельности".

Депутат отметил, что военный контингент Азербайджана в составе 94 миротворцев все еще выполняет свой долг в этой стране, однако вывод большей части войск коалиции вызывает там серьезные опасения.

Отметим, что азербайджанские миротворцы участвуют в составе международных миротворческих сил с 2002 года.