Более 5 тысяч военнослужащих приняли участие в военном параде в Баку

В военном параде в Баку приняли участие более 5 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники.

Как сообщает Report, в параде приняли участие подразделения Вооруженных сил Азербайджана, а также военнослужащие из Турции и Пакистана.

В торжественном шествии приняли участие 5 000 военнослужащих Азербайджана, 240 представителей ВС Турции, 120 военнослужащих из Пакистана.

Также были представлены 50 единиц азербайджанской авиации, 5 турецких летательных аппаратов, 39 специальных автомобилей и систем вооружения,

53 средства ПВО, 63 артиллерийско-ракетных установки, а также 12 военных кораблей.