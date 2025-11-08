Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Более 5 тысяч военнослужащих приняли участие в военном параде в Баку

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 17:46
    В военном параде в Баку приняли участие более 5 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники.

    Как сообщает Report, в параде приняли участие подразделения Вооруженных сил Азербайджана, а также военнослужащие из Турции и Пакистана.

    В торжественном шествии приняли участие 5 000 военнослужащих Азербайджана, 240 представителей ВС Турции, 120 военнослужащих из Пакистана.

    Также были представлены 50 единиц азербайджанской авиации, 5 турецких летательных аппаратов, 39 специальных автомобилей и систем вооружения,

    53 средства ПВО, 63 артиллерийско-ракетных установки, а также 12 военных кораблей.

