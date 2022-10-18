Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага

Одним из успешных сражений Вооруженных сил Азербайджана в ходе Второй карабахской войны являются операции вдоль реки Араз, в результате которых от врага были очищены территории Джебраильского района у Худаферинского моста. Операции вдоль реки Араз сыграли

Одними из успешных сражений Вооруженных сил Азербайджана в ходе Второй карабахской войны стали операции вдоль реки Араз, в результате которых от врага были очищены территории Джебраильского района у Худаферинского моста. Операции вдоль реки Араз сыграли решающую роль на дальнейших этапах войны.

Именно 18 октября 2020 года военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) водрузили на освобожденном Худаферинском мосте трехцветный флаг Азербайджана.

В разговоре с командированным в Джебраильский район сотрудником Report полковник ГПС, герой Отечественной войны Бабек Алекперов рассказал, что в ходе войны после прорыва линии на направлении Солтанлы-Амирварлы, военнослужащие ГПС, согласно плану, начали продвижение вдоль Араза.

Он сказал, что бои вдоль Араза были одними из масштабных оперативных планов: "В ходе этих боев мы освободили от врага хребет Далидаг. Это была одна из самых важных операций. После захвата хребта Далидаг мы уничтожили технику и живую силу армян, которые двигались в приаразском направлении. Мы устроили здесь засаду и разгромили врага. Затем наши группы провели поиск и зачистку. После полной очистки территории от врага на древнем Худаферинском мосту был водружен наш флаг, и я доложил об этом президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву".

Офицер ГПС Гурбан Гурбанов, как участник операций вдоль Араза, также принял участие в боях за освобождение Худаферинского моста.

Он рассказал, что вступил в бои в ходе Отечественной войны с поселка Гадрут Ходжавендского района: "Затем по поручению высшего командования направление изменилось. Нам было поручено освободить от врага джебраильские Шукюрбейли, Солтанлы, Худаферин, город Зангилан и прилегающие территории. К Худаферинскому мосту мы двинулись от села Солтанлы по тактике спецназа. Были захвачены стратегические высоты, заставы. В результате Худаферинский мост был очищен от армян. После того как здесь был водружен наш флаг, пришло следующее задание. Я и шехид Отечественной войны Мухаммедали Алекперов вернулись к исходному пункту. На этой территории по указанию руководства были развернуты батальоны оперативного действия. Следующим направлением был город Зангилан. После освобождения города от врага шехидами стали герои Отечественной войны Азер Юсифли, Мухаммедали Алекперов, Мирага Гасымов, Ашур Джамиев и Худаяр Юсифзаде. Да упокоит Аллах всех наших шехидов!"

Другой офицер ГПС Санан Мирзалиев рассказал, что после освобождения Худаферинского моста от армян двинулся вместе с подразделениями в направлении Зангилана: "Как известно, это вошло в историю как молниеносное наступление в 44-дневной Отечественной войне. Затем мы очистили от врага город Зангилан и прилегающие территории. Хотя у нас были шехиды в других боях, в Худаферине потерь не было".

Фото: Таптыг Абдуллаев