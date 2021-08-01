МО: Боевое дежурство на освобожденных территориях ведется на высоком уровне

Повышается уровень интенсивной боевой подготовки личного состава подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Повышается уровень интенсивной боевой подготовки личного состава подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

В подразделениях, дислоцированных в этих регионах и на позициях в высокогорных местностях, несение круглосуточной службы ведется согласно распорядку дня. Боевое дежурство организовано на высоком уровне.

В связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении совершенствуется служебно-боевая деятельность.