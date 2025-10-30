Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасности

Снятие Великобританией эмбарго на поставки оружия Азербайджану открывает новые возможности для сотрудничества двух стран в сферах обороны и безопасности.

Об этом в интервью Report заявил глава межпарламентской группы дружбы Великобритания–Азербайджан Боб Блэкмен.

Он подчеркнул, что отмена эмбарго открывает новую главу в отношениях Великобритании и Азербайджана.

"Это отражает доверие британского правительства к Азербайджану как к стабильному и ответственному партнеру в регионе (Южного Кавказа - ред.). Сотрудничество в области обороны и безопасности, естественно, будет развиваться осторожно и ответственно, с акцентом на подготовку кадров, кибербезопасность, управление границами и борьбу с терроризмом. Это особенно важно, учитывая геополитическое положение Азербайджана, граничащего с Ираном, Россией, Арменией и Грузией", - сказал он.

Блэкмен отметил, что Азербайджан играет решающую роль в поддержании стабильности в регионе и соединении Европы и Азии безопасными транспортными и энергетическими коридорами:

"Великобритания может внести свой вклад, поделившись опытом в модернизации обороны, обеспечении безопасности в Каспийском море и усилиях по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. Все это направления, где партнерство может принести ощутимую взаимную выгоду".

