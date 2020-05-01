Шаир Рамалданов: Азербайджанская армия готова к реальным боям

"Азербайджанская армия всегда осуществляет деятельность в оперативной обстановке".

Как передает Report, об этом сказал полковник в запасе Шаир Рамалданов.

Он сказал, что Азербайджанская армия несколько раз в год проводит широкомасштабные учения и сегодня выполняет все поставленные перед собой задачи:

"Наша армия – рабочая структура. Сегодня задача, деятельность Азербайджанской армии связана с боеготовностью. Предусмотренная боевая подготовка проводится на всех этапах. Это не боевая операция, но в любом случае, учения равны боям. Все эти учения проводятся по плану всесторонней антитеррористической операции, которая в будущем может быть проведена на азербайджанских территориях. В нашей армии все учения в первую очередь связаны с этим вопросом".

Полковник в запасе высоко оценил обеспечение Азербайджанской армии, профессиональный офицерский состав и сказал, что они в любой момент готовы выполнить все поручения.

"Для подготовки широкомасштабных учений, управления ими и исполнения в первую очередь требуются полководцы. Поэтому все учения исполняются успешно, поставленные задачи выполняются. В то же время представители Азербайджанской армии выступают и показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Реальным показателем являются бои. Я думаю, мы готовы и к реальным боям".