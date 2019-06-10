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Азербайджан представлен на проходящем в Тбилиси международном семинаре по кибербезопасности

Азербайджан представлен на международном семинаре в Тбилиси

В Тбилиси проходит семинар на тему "Кибербезопасность в странах Восточного партнерства".

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство обороны Грузии. 

Мероприятие проходит при совместной организационной поддержке бюро кибербезопасности минобороны Грузии, Литовской Республики и службы внешних связей Евросоюза. 

Двухдневный семинар посвящен вопросам борьбы с кибербезопасностью, усиления кибербезопасности и повышения информированности в данной области. 

Наряду с Грузией, в обсуждениях примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Украины и Литвы. 

Семинар на тему кибербезопасности проходит в Грузии впервые. Решением министра обороны Грузии Левана Изориа 2019 год в Силах обороны страны объявлен "Годом кибербезопасности". 

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