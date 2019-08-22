Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем

22 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Го Минь.

Как сообщили Report в министерстве оборон Азербайджана, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр обороны пожелал ей успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается так же, как и в других сферах, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране, посол подчеркнула, что приложит все усилия для развития азербайджано-китайских отношений, в частности, сотрудничества в военной области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также организации взаимного визита групп специалистов.