Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО
Армия
- 10 ноября, 2025
- 13:47
Азербайджанский офицер успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в Риме, в Колледже обороны НАТО (NDC), состоялась церемония выпуска 34-го курса регионального сотрудничества (NRCC-34).
В рамках программы участники из стран-союзников и партнеров изучали стратегическое мышление, региональную безопасность, механизмы сотрудничества, а также проходили практические занятия и семинары.
Военнослужащий азербайджанской армии полковник-лейтенант Фарман Мамедов успешно завершил обучение.
По итогам церемонии выпускникам были вручены дипломы командованием учебного заведения.
Последние новости
14:15
Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама АлиеваИндивидуальные
14:09
В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетикиВ регионе
14:08
Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностьюАрмия
13:47
Фото
Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТОАрмия
13:44
Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобожденииДругие страны
13:43
Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN SportsВ регионе
13:38
Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатовПроисшествия
13:21
Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с ЛитвойВ регионе
13:17