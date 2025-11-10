Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

Азербайджанский офицер успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в Риме, в Колледже обороны НАТО (NDC), состоялась церемония выпуска 34-го курса регионального сотрудничества (NRCC-34).

В рамках программы участники из стран-союзников и партнеров изучали стратегическое мышление, региональную безопасность, механизмы сотрудничества, а также проходили практические занятия и семинары.

Военнослужащий азербайджанской армии полковник-лейтенант Фарман Мамедов успешно завершил обучение.

По итогам церемонии выпускникам были вручены дипломы командованием учебного заведения.