    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

    Армия
    • 10 ноября, 2025
    • 13:47
    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

    Азербайджанский офицер успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в Риме, в Колледже обороны НАТО (NDC), состоялась церемония выпуска 34-го курса регионального сотрудничества (NRCC-34).

    В рамках программы участники из стран-союзников и партнеров изучали стратегическое мышление, региональную безопасность, механизмы сотрудничества, а также проходили практические занятия и семинары.

    Военнослужащий азербайджанской армии полковник-лейтенант Фарман Мамедов успешно завершил обучение.

    По итогам церемонии выпускникам были вручены дипломы командованием учебного заведения.

