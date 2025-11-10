İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan hərbçisi NATO Regional Əməkdaşlıq kursunu başa çatdırıb

    Hərbi
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:25
    Azərbaycanlı hərbi qulluqçu NATO Regional Əməkdaşlıq kursunu müvəffəqiyyətlə bitirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində yerləşən NATO Müdafiə Kollecində (NDC) 34-cü NATO Regional Əməkdaşlıq kursunun (NRCC-34) buraxılış mərasimi keçirilib.

    Kurs müddətində müttəfiq və tərəfdaş ölkələrdən gəlmiş iştirakçılarla birlikdə strateji düşüncə, regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq mexanizmləri və sahə tədqiqatları üzrə dərslər, seminarlar və praktiki fəaliyyətlər aparılıb.

    Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu polkovnik-leytenant Fərman Məmmədov kursu müvəffəqiyyətlə bitirib.

    Tədbirin sonunda məzunlara hərbi təhsil müəssisəsinin komandanı tərəfindən diplomlar təqdim edilib.

    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО
    Azerbaijan Army serviceman successfully completes NATO Regional Cooperation Course

