Азербайджанские военные отрабатывают охрану границы на совместных учениях в Самарканде
Армия
- 20 октября, 2025
- 10:35
В Самаркандской области Узбекистана продолжаются совместные региональные учения "Единство – 2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны.
В целом, в ходе учений, состоящих из 3 этапов, успешно реализуются мероприятия по усилению охраны и обороны государственной границы, поиску, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований.
Следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется совершенствованию подготовки к организации совместных мероприятий между воинскими контингентами стран-участниц, а также развитию возможностей и навыков для проведения совместных операций.
