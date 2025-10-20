İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    Hərbi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:56
    Birlik - 2025: Azərbaycan hərbçiləri 4 ölkə ilə birgə sərhəd mühafizəsi üzrə fəaliyyətlər icra edirlər

    Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən çoxmillətli "Birlik - 2025" birgə regional təlimi davam edir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumilikdə 3 mərhələdən ibarət təlimdə dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsinin gücləndirilməsi, qanunsuz silahlı birləşmələrin axtarışı, lokallaşdırılması və məhv edilməsi üzrə fəaliyyətlər uğurla yerinə yetirilir.

    Qeyd edək ki, təlimdə əsas diqqət iştirakçı ölkələrin hərbi kontingentləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətlərin təşkili üzrə hazırlıqlarının təkmilləşdirilməsinə, birgə əməliyyatların keçirilməsi imkan və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib.

