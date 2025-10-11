Азербайджан примет участие в военных учениях "Единство – 2025" в Узбекистане

Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях "Единство – 2025", которые пройдут в Самаркандской области Узбекистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Цель совместных региональных учений, в которых примут участие коммандос и расчеты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, состоит в повышении профессионального уровня военнослужащих стран-участниц в ходе антитеррористических операций, обеспечение устойчивого мира в регионе и обмен опытом.

Учения продлятся до 21 октября.