Азербайджан примет участие в военных учениях "Единство – 2025" в Узбекистане
Армия
- 11 октября, 2025
- 18:27
Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях "Единство – 2025", которые пройдут в Самаркандской области Узбекистана.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Цель совместных региональных учений, в которых примут участие коммандос и расчеты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, состоит в повышении профессионального уровня военнослужащих стран-участниц в ходе антитеррористических операций, обеспечение устойчивого мира в регионе и обмен опытом.
Учения продлятся до 21 октября.
