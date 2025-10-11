Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Азербайджан примет участие в военных учениях "Единство – 2025" в Узбекистане

    Армия
    • 11 октября, 2025
    • 18:27
    Азербайджан примет участие в военных учениях Единство – 2025 в Узбекистане

    Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях "Единство – 2025", которые пройдут в Самаркандской области Узбекистана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Цель совместных региональных учений, в которых примут участие коммандос и расчеты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, состоит в повышении профессионального уровня военнослужащих стран-участниц в ходе антитеррористических операций, обеспечение устойчивого мира в регионе и обмен опытом.

    Учения продлятся до 21 октября.

    Министерство обороны Азербайджана "Единство-2025" военные учения
    Azərbaycan dörd ölkə ilə birgə hərbi təlimə qatılacaq

    Последние новости

    18:51

    СМИ: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октября

    Другие страны
    18:41

    В Париже прошла акция с требованием отставки Макрона

    Другие страны
    18:30

    CENTCOM: ВС США не будет в Газе

    Другие страны
    18:27

    Азербайджан примет участие в военных учениях "Единство – 2025" в Узбекистане

    Армия
    18:22

    Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа

    В регионе
    18:15

    При стрельбе в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    Другие страны
    18:06

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Внешняя политика
    17:59

    Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроны

    Другие страны
    17:52

    В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

    Другие страны
    Лента новостей