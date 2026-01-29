Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курсы повышения квалификации в Турции

    Армия
    • 29 января, 2026
    • 17:06
    Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курсы повышения квалификации в Турции

    Трое военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана приняли участие в спасательных курсах, проведенных в турецком городе Эрзуруме.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    В ходе курсов военнослужащие усовершенствовали навыки действий в сложных природных условиях.

    Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили курс "Зимний альпинизм и выживание в зимних условиях, эвакуация раненых", освоив необходимые теоретические знания и практические навыки.

    В ходе курсов были проведены практические занятия по передвижению в заснеженной и горной местности, выживанию в экстремальных погодных условиях, оказанию первой медицинской помощи раненым, а также их безопасной эвакуации.

    Подобные курсы повышения квалификации способствуют укреплению профессиональной подготовки личного состава в условиях сурового климата и сложного рельефа местности, повышению оперативности и эффективности при проведении поисково-спасательных операций, а также дальнейшему развитию знаний и навыков военнослужащих с учетом международного опыта.

    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Türkiyədə ixtisasartırma kursunu uğurla başa vurublar
    Azerbaijani servicemen complete professional development course in Türkiye
    Лента новостей