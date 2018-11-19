Азербайджанские военнослужащие проведут всеармейский субботник

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 24 ноября на территориях Отдельной общевойсковой армии, воинских объединений, соединений, воинских частей и специальных учебных заведений в ходе парко-хозяйственного дня будет организован всеармейский субботник.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе субботника, который будет организован в целях очистки территории, благоустройства и оздоровления экологической среды, на территории военных городков, а также на участках вокруг воинских частей, административных, служебных зданий и объектов будут проведены работы по созданию полосы озеленения, посадке различных видов деревьев и цветочных кустарников.