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    Азербайджанские военнослужащие проведут всеармейский субботник

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 24 ноября на территориях Отдельной общевойсковой армии, воинских объединений, соединений, воинских частей и специальных учебных заведений в ходе парко-хозяйственного дня будет организован всеармейский субботник.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе субботника, который будет организован в целях очистки территории, благоустройства и оздоровления экологической среды, на территории военных городков, а также на участках вокруг воинских частей, административных, служебных зданий и объектов будут проведены работы по созданию полосы озеленения, посадке различных видов деревьев и цветочных кустарников.

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