Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее

Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в 4-х Международных соревнованиях по боевой подготовке, организованных в городе Индже провинции Канвондо Республики Корея.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

В международных соревнованиях с участием военнослужащих из 11 стран были выполнены задачи по ведению боя в городской и горной местностях, разведке, устройству засад и антизасад, проведению операций в лесистой местности, выполнению оборонительных задач, патрулированию и эвакуации раненых.

Основной целью мероприятия является обмен опытом в области боевой подготовки между армиями стран-участниц и расширение профессионального взаимодействия.

Участие азербайджанских военнослужащих в международных соревнованиях представляет важное значение с точки зрения демонстрации высокого уровня боевой подготовки и профессионализма личного состава, его возможностей действовать в различных боевых условиях, а также обмена знаниями и навыками.