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    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее

    Армия
    • 18 сентября, 2026
    • 20:35
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее

    Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в 4-х Международных соревнованиях по боевой подготовке, организованных в городе Индже провинции Канвондо Республики Корея.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    В международных соревнованиях с участием военнослужащих из 11 стран были выполнены задачи по ведению боя в городской и горной местностях, разведке, устройству засад и антизасад, проведению операций в лесистой местности, выполнению оборонительных задач, патрулированию и эвакуации раненых.

    Основной целью мероприятия является обмен опытом в области боевой подготовки между армиями стран-участниц и расширение профессионального взаимодействия.

    Участие азербайджанских военнослужащих в международных соревнованиях представляет важное значение с точки зрения демонстрации высокого уровня боевой подготовки и профессионализма личного состава, его возможностей действовать в различных боевых условиях, а также обмена знаниями и навыками.

    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Фото
    Azerbaijani service members participate in international competition in South Korea

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