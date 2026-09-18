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    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib

    Hərbi
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:17
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib

    Azərbaycan Ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusu Koreya Respublikasının Gangvon əyalətinin İnje şəhərində təşkil olunan "4-cü Koreya Beynəlxalq Döyüş Təlimi Müsabiqəsi"ndə iştrak edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 11 ölkədən hərbi qulluqçuların iştirak etdiyi beynəlxalq müsabiqədə şəhər və dağ döyüşü, kəşfiyyat, pusqu, əks-pusqu və meşə əməliyyatları, müdafiə tapşırıqları, patrul fəaliyyəti, eləcə də yaralıların təxliyəsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib.

    Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd iştirakçı ölkələrin orduları arasında döyüş hazırlığı sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və peşəkar əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir.

    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycanın hərbi qulluqçuları Koreyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib
    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Cənubi Koreya
    Foto
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях в Корее
    Foto
    Azerbaijani service members participate in international competition in South Korea

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