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    Азербайджанские специалисты разработали новое огнестрельное оружие

    © Report/Elchin Murad

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские специалисты разработали новое огнестрельное оружие.

    Об этом Report сообщил заместитель главного инженера министерства оборонной промышленности Эмин Ахмедов. 

    Он отметил, что автомат "AZ-50" имеет калибр 7,62x39 мм и прицельную дальность стрельбы 1000 метров: "Вес изготовленного нами оружия составляет 3,6 кг. Автомат снабжен 6 телескопическими прикладами. Впервые в мире применена обойма из 50 патронов, что значит эффективную способность ведения боя. Автомат также оснащен лазерным прицелом".

    Официальный представитель министерства заявил, что испытательный срок автомата истек и начался серийный выпуск: "В скором времени будут изготовлены и другие версии автомата. Наши специалисты разрабатывают автомат с обоймой в 60 патронов. Он будет представлен в ближайшее время".

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