О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские и турецкие истребители совершили показательные полеты над Стамбулом

Азербайджанские и турецкие истребители совершили показательные полеты над Стамбулом Принадлежащие Турции и Азербайджану самолеты-истребители, участвующие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле, совершили показательные полеты.
Армия
20 сентября 2021 г. 13:48
Азербайджанские и турецкие истребители совершили показательные полеты над Стамбулом
0 : 00
0 : 00

Принадлежащие Турции и Азербайджану самолеты-истребители, участвующие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле, совершили показательные полеты.

Как передает Report, всего в показательных полетах приняло участие 15 самолетов, в том числе истребители Ф-16, Ф-4 ВВС Турции и принадлежащие ВВС Азербайджана два истребителя Миг-29.

Отметим, что группа личного состава и авиационные средства ВВС Азербайджана отправились в Стамбул для участия в фестивале "Технофест-2021". В ходе фестиваля запланированы показательные полеты двух истребителей Миг-29 ВВС Азербайджана.

Фестиваль пройдет 21-26 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish fighters carry out flights over Istanbul
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları İstanbul üzərində uçuşlar keçiriblər

Экслюзивные новости

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi