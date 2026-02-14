Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасности

    Армия
    • 14 февраля, 2026
    • 17:59
    Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасности

    В Баку высококвалифицированные специалисты по кибербезопасности Азербайджана и Великобритании приняли участие в учениях Defence Cyber Marvel-2026.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе учений, организованных Армейской киберассоциацией Соединенного Королевства с привлечением персонала министерств обороны и госорганов различных стран были проверены навыки участников по предотвращению потенциальных кибератак против союзных сил.

    Специалисты по кибербезопасности обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении задач по предотвращению кибератак на критическую инфраструктуру, устранению уязвимостей в системах безопасности, настройке средств информационных технологий в соответствии с международными требованиями безопасности, проведению киберрасследований и киберразведывательной деятельности, обеспечению информационной безопасности и другим мероприятиям киберзащиты.

    Отметим, что учения Defence Cyber Marvel проводятся ежегодно с целью предоставления персоналу, служащему в различных структурах Вооруженных Сил, возможности развивать свои навыки в области кибербезопасности.

    Минобороны Азербайджана Великобритания военные учения кибербезопасность
    Фото
    Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbçiləri kibertəhlükəsizlik təlimində iştirak ediblər
    Фото
    Azerbaijani and UK servicemen involved in cybersecurity training exercise
    Ты - Король

    Последние новости

    18:14

    Президент: Азербайджан работает с партнерами из ЦА над проектом по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

    Внешняя политика
    18:12

    Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за руководство мирным проектом на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    18:11

    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл дверь для мира

    Другие
    18:08

    Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарегина II

    В регионе
    18:08

    Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседями

    Внешняя политика
    18:03

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии по Транскаспийскому сотрудничеству в Мюнхене

    Внешняя политика
    17:59

    Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасности

    Армия
    17:38

    МВД: За сутки задержаны 15 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    Происшествия
    17:37

    В российском аэропорту Диксон Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    Другие страны
    Лента новостей