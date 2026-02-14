Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасности

В Баку высококвалифицированные специалисты по кибербезопасности Азербайджана и Великобритании приняли участие в учениях Defence Cyber Marvel-2026.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе учений, организованных Армейской киберассоциацией Соединенного Королевства с привлечением персонала министерств обороны и госорганов различных стран были проверены навыки участников по предотвращению потенциальных кибератак против союзных сил.

Специалисты по кибербезопасности обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении задач по предотвращению кибератак на критическую инфраструктуру, устранению уязвимостей в системах безопасности, настройке средств информационных технологий в соответствии с международными требованиями безопасности, проведению киберрасследований и киберразведывательной деятельности, обеспечению информационной безопасности и другим мероприятиям киберзащиты.

Отметим, что учения Defence Cyber Marvel проводятся ежегодно с целью предоставления персоналу, служащему в различных структурах Вооруженных Сил, возможности развивать свои навыки в области кибербезопасности.