Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе

На очередном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в Республике Казахстан, были выполнены ночные стрельбы.

На очередном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане, были выполнены ночные стрельбы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Второй экипаж азербайджанских артиллеристов, преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожил освещенные цели огнем из минометов, гранатометов и автоматов.

По решению судей, умело справившиеся со всеми задачами азербайджанские военнослужащие, заняли третье место.

Отметим, что в международном конкурсе наряду с Азербайджаном принимают участие команды Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве.