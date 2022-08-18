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Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе

Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе На очередном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в Республике Казахстан, были выполнены ночные стрельбы.
Армия
18 августа 2022 г. 11:41
Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе

На очередном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане, были выполнены ночные стрельбы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Второй экипаж азербайджанских артиллеристов, преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожил освещенные цели огнем из минометов, гранатометов и автоматов.

По решению судей, умело справившиеся со всеми задачами азербайджанские военнослужащие, заняли третье место.

Отметим, что в международном конкурсе наряду с Азербайджаном принимают участие команды Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani artillerymen successfully participating in international contest
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın artilleriyaçıları Ermənistanın da qatıldığı yarışda uğurla iştirak edir

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