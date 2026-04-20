Азербайджанская продукция демонстрируется на выставке DSA-2026

В Куала-Лумпуре (Малайзия) открылась 19-я Азиатская выставка продукции оборонного назначения DSA-2026.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в мероприятии принимает участие делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Мехманом Бахышовым.

На выставке представлены 72 образца оборонной продукции, выпускаемые холдингом оборонной промышленности "Азерсилах". На стенде "Азерсилах" свою продукцию демонстрируют также азербайджанские компании USH Group, Synapline, Q-STP, 6L Systems и RD Smart.

В выставке DSA-2026, организуемой каждые два года министерствами обороны и внутренних дел Малайзии, принимают участие более 600 делегаций высокого уровня и 1400 компаний из 50 стран.

В рамках выставки М.Бахышов встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом, заместителем министра обороны Малайзии Адли бин Захари и начальником Генштаба Вооруженных сил Сингапура Аароном Бенгом.

На встречах стороны положительно оценили текущее состояние двусторонних отношений, отметили важность укрепления взаимных связей, подчеркнули необходимость изучения возможностей сотрудничества на различных платформах.

Выставка завершится 23 апреля.