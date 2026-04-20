    Азербайджанская продукция демонстрируется на выставке DSA-2026

    В Куала-Лумпуре (Малайзия) открылась 19-я Азиатская выставка продукции оборонного назначения DSA-2026.

    Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в мероприятии принимает участие делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Мехманом Бахышовым.

    На выставке представлены 72 образца оборонной продукции, выпускаемые холдингом оборонной промышленности "Азерсилах". На стенде "Азерсилах" свою продукцию демонстрируют также азербайджанские компании USH Group, Synapline, Q-STP, 6L Systems и RD Smart.

    В выставке DSA-2026, организуемой каждые два года министерствами обороны и внутренних дел Малайзии, принимают участие более 600 делегаций высокого уровня и 1400 компаний из 50 стран.

    В рамках выставки М.Бахышов встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом, заместителем министра обороны Малайзии Адли бин Захари и начальником Генштаба Вооруженных сил Сингапура Аароном Бенгом.

    На встречах стороны положительно оценили текущее состояние двусторонних отношений, отметили важность укрепления взаимных связей, подчеркнули необходимость изучения возможностей сотрудничества на различных платформах.

    Выставка завершится 23 апреля.

    Азиатская выставка продукции оборонного назначения DSA-2026 Министерство оборонной промышленности Мехман Бахышов Муса Хейбет Куала-Лумпур
    Azərbaycan məhsulları "DSA 2026" sərgisində nümayiş etdirilir
    Azerbaijani defense products showcased at DSA 2026 exhibition in Malaysia

    Последние новости

    18:16

    Французский депутат считает исламофобию нормальным явлением

    Другие страны
    18:14

    Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером

    Другие страны
    18:10

    ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с Ираном

    Другие страны
    18:08

    Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и США

    В регионе
    18:01
    Фото

    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    Экономика
    17:55

    Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с Ираном

    Другие страны
    17:53

    Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

    Финансы
    17:53

    "Хезболлах" заявила о намерениях атаковать буферную зону с Израилем

    Другие страны
    17:52

    ГТК Азербайджана предоставлены новые полномочия

    Бизнес
    Лента новостей