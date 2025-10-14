Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатации

    14 октября, 2025
    Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатации

    В соответствии с планом подготовки на текущий год, во всех видах войск и в воинских частях Азербайджанской Армии, в том числе в Отдельной общевойсковой армии, продолжаются комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники, а также авиационных средств на осенне-зимний режим эксплуатации.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе технического обслуживания в пунктах техобслуживания в воинских частях техника обеспечивается горюче-смазочными материалами в соответствии с сезоном, проверяются электрические системы, выполняется надлежащие обслуживание.

    Необходимые запасные части и оборудование доставляются в воинские части в централизованном порядке и обеспечиваются в полном объеме в соответствии с установленными нормами материального снабжения.

    В целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и повышения боеспособности подразделений мероприятия по сезонному обслуживанию осуществляются при неукоснительном соблюдении правил безопасности.

