Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан заключил на ADEX-2026 соглашение о покупке турецкого дрона-камикадзе MIZRAK

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 09:22
    Азербайджан заключил на ADEX-2026 соглашение о покупке турецкого дрона-камикадзе MIZRAK

    Азербайджан подписал на выставке ADEX-2026 соглашение с турецкой компанией Baykar о поставке дальнобойного дрона-камикадзе MIZRAK и стал первым известным зарубежным покупателем этой модели.

    Как сообщает Report со ссылкой на TURDEF, MIZRAK может оснащаться системой наведения на излучение радиолокационных станций.

    Дрон представили вскоре после моделей SİVRİSİNEK и K2. Все три аппарата входят в линейку дальнобойных ударных беспилотников Baykar одноразового применения.

    MIZRAK получил модульную конструкцию, позволяющую использовать его в том числе как противорадиолокационный боеприпас.

    В модульном отсеке MIZRAK могут размещаться две боевые части по 20 кг либо одна боевая часть массой 20 кг вместе с пассивной радиочастотной головкой самонаведения, реагирующей на излучение радаров. В базовой конфигурации для наведения используются оптико-электронная система на поворотном подвесе, а также спутниковая и инерциальная навигация.

    MIZRAK может взлетать с разбегом на шасси или с помощью ракетных ускорителей (RATO). Малая нагрузка на крыло и переднее горизонтальное оперение позволят сократить разбег. При этом MIZRAK тяжелее SİVRİSİNEK, который может запускаться с катапульты.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Компания Baykar
    Azərbaycan ADEX-2026-da "MIZRAK" kamikadze dronunun tədarükünə dair saziş imzalayıb
    Azerbaijan inks deal to buy Turkish MIZRAK kamikaze drone
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:54

    Yugoimport SDPR заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:51

    В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    10:47

    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    10:45

    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    10:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    10:41

    Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума СВМДА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    10:38

    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    10:35

    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    10:34
    Фото

    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ

    Другие
    Лента новостей