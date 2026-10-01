Азербайджан заключил на ADEX-2026 соглашение о покупке турецкого дрона-камикадзе MIZRAK

Азербайджан подписал на выставке ADEX-2026 соглашение с турецкой компанией Baykar о поставке дальнобойного дрона-камикадзе MIZRAK и стал первым известным зарубежным покупателем этой модели.

Как сообщает Report со ссылкой на TURDEF, MIZRAK может оснащаться системой наведения на излучение радиолокационных станций.

Дрон представили вскоре после моделей SİVRİSİNEK и K2. Все три аппарата входят в линейку дальнобойных ударных беспилотников Baykar одноразового применения.

MIZRAK получил модульную конструкцию, позволяющую использовать его в том числе как противорадиолокационный боеприпас.

В модульном отсеке MIZRAK могут размещаться две боевые части по 20 кг либо одна боевая часть массой 20 кг вместе с пассивной радиочастотной головкой самонаведения, реагирующей на излучение радаров. В базовой конфигурации для наведения используются оптико-электронная система на поворотном подвесе, а также спутниковая и инерциальная навигация.

MIZRAK может взлетать с разбегом на шасси или с помощью ракетных ускорителей (RATO). Малая нагрузка на крыло и переднее горизонтальное оперение позволят сократить разбег. При этом MIZRAK тяжелее SİVRİSİNEK, который может запускаться с катапульты.