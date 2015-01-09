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    Азербайджан в первой пятерке стран, закупающих товары оборонной и аэрокосмической промышленности в Турции - СПИСОК

    Турция в прошлом году продала Азербайджану товаров оборонной и аэрокосмической промышленности на 77 млн. 195 тыс. долларов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Турция в прошлом году продала Азербайджану товаров оборонной и аэрокосмической промышленности на 77 миллионов 195 тысяч долларов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в прошлом году в Турции экспорт данных товаров по сравнению с 2013 годом вырос на 18,7 % и достиг 1 миллиарда 647 миллионов.

    В сообщении говорится, что оборонная и аэрокосмическая промышленность Турции экспортирует товары в 150 стран мира и свободных экономических зон.

    Ниже представлена первая десятка стран и зон, в которую экспортируются товары оборонной и аэрокосмической промышленности Турции:

    1 США 547.678 миллионов долларов
    2 Малайзия 120.076
    3 Объединенные Арабские Эмираты 106.581
    4 Испания 87.747
    5 Азербайджан 77.195
    6 Италия 77.108
    7 Франция 60.095
    8 Катар 52.783
    9 Германия 49.625
    10 Туркменистан 48.387
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