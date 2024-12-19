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Азербайджан участвует в выставке Vietnam Defense Expo 2024

Азербайджан участвует в выставке Vietnam Defense Expo 2024 12:34
Армия
19 декабря 2024 г. 13:00
Азербайджан участвует в выставке Vietnam Defense Expo 2024

В Ханое (Вьетнам) стартовала 2-я Международная оборонная выставка Vietnam Defense Expo 2024, в ее работе принимает участие азербайджанская делегация.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На выставке, которая проводится раз в два года, представлены вооружение, боеприпасы, средства ПВО, системы и оборудование боевых кораблей, БПЛА, вертолеты, системы связи, навигации, бронетехника, разведывательная и радиоэлектронная оборонная техника и т.д.

Выставка завершится 22 декабря.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation attends Vietnam Defense Expo 2024
Версия на азербайджанском языке ФотоMSN-in nümayəndə heyəti “Vietnam Defence Expo 2024” sərgisində iştirak edir

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