Азербайджан участвует в выставке Vietnam Defense Expo 2024

12:34

В Ханое (Вьетнам) стартовала 2-я Международная оборонная выставка Vietnam Defense Expo 2024, в ее работе принимает участие азербайджанская делегация.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На выставке, которая проводится раз в два года, представлены вооружение, боеприпасы, средства ПВО, системы и оборудование боевых кораблей, БПЛА, вертолеты, системы связи, навигации, бронетехника, разведывательная и радиоэлектронная оборонная техника и т.д.

Выставка завершится 22 декабря.