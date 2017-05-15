Азербайджан примет участие в армейских международных играх-2017 в Казахстане

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в III армейских международных играх-2017 в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на КазТАГ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Как заявили в министерстве, помимо Азербайджана, в этом году в армейских международных играх на территории Казахстана впервые примут участие Узбекистан, Сирия и Бангладеш.

Армейские международные игры-2017 пройдут в этом году с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. Будут включены 5 новых конкурсных игр: "страж порядка" - соревнование между военнослужащими военной полиции, "военные ралли" - соревнование экипажей на военной автомобильной технике, "дорожный патруль" - соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции, "воин содружества" - соревнование военнослужащих СНГ (подразделение специальных войск) и "соревнование расчетов БПЛА".