Азербайджан примет участие в "Армейских международных играх-2016"

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Участие во Вторых "Армейских международных играх" примут команды из 19 стран. Как сообщает Report со ссылкой на CA-News, свое согласие на участие дали Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Пакистан, Сербия и Таджикистан.

При этом от участия в играх отказались Туркменистан, Узбекистан, США, Франция, Чехия, Великобритания и ряд других стран.

Вторые Армейские международные игры пройдут с 30 июля по 13 августа на территории России и Казахстана. Россия подготовит для игр 18 полигонов в трех военных округах — Западном, Центральном и Южном.