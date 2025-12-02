Азербайджан представлен на военно-морских учениях в Турции
- 02 декабря, 2025
- 23:44
В Турции на учениях "Восточное Средиземноморье-2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".
Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.
В маневрах приняли участие азербайджанский морской десант, группа по борьбе с терроризмом США и пакистанский морской патрульный самолет.
За учениями наблюдали представители 19 стран.
Отметим, что учения "Восточное Средиземноморье-2025" (DA-25), организованные командованием Военно-морских сил Турции, стартовали 22 ноября. Основная цель учений, которые продлятся до 3 декабря, - обеспечение взаимодействия между подразделениями, оценка и укрепление уровня их подготовки.
Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri tamamlandı. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2025
Deniz Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen faaliyete; Azerbaycan gemiye çıkma timi, ABD terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan ise deniz karakol uçağı ile katılımcı ülke olarak… pic.twitter.com/rHCjH0Akbk