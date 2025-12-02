Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан представлен на военно-морских учениях в Турции

    Армия
    • 02 декабря, 2025
    • 23:44
    Азербайджан представлен на военно-морских учениях в Турции

    В Турции на учениях "Восточное Средиземноморье-2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

    В маневрах приняли участие азербайджанский морской десант, группа по борьбе с терроризмом США и пакистанский морской патрульный самолет.

    За учениями наблюдали представители 19 стран.

    Отметим, что учения "Восточное Средиземноморье-2025" (DA-25), организованные командованием Военно-морских сил Турции, стартовали 22 ноября. Основная цель учений, которые продлятся до 3 декабря, - обеспечение взаимодействия между подразделениями, оценка и укрепление уровня их подготовки.

    учения ВМС Азербайджана Турция США Пакистан
    Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunur
