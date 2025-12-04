Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

    Армия
    • 04 декабря, 2025
    • 18:50
    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    З.Гасанов отметил особую важность двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул их весомую роль в развитии армий обеих стран.

    Министр обороны также подчеркнул значимость учреждения в прошлом году Аппарата военного атташе Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане.

    Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, лорд Коакер отметил заинтересованность Великобритании в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном. Была особо отмечена эффективность взаимных визитов и встреч в различных форматах с точки зрения обмена опытом.

    На встрече, в которой также принимали участие послы обеих стран Элин Сулейманов и Фергус Олд, был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

    В рамках визита гости также приняли участие в церемонии по случаю очередного выпуска курса "Подготовка инструкторов", проводимого с участием молодых офицеров.

    На мероприятии, состоявшемся в Генеральном штабе азербайджанской армии, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов поблагодарил делегацию Великобритании за поддержку, оказанную в проведении курса.

    В заключение А.Гурбанов, ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов, представители Великобритании и послы вручили сертификаты выпускникам, успешно завершившим обучение.

    Фото
    Видео
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
    Фото
    Видео
    Azerbaijan-UK military cooperation discussed in Baku
    Elvis

    Последние новости

    19:23

    ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

    Другие страны
    19:16
    Фото

    В Шамкире 11 пострадавших в ДТП выписаны домой - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    19:08
    Фото

    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

    Внешняя политика
    19:08

    В суде над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов, свидетели дали показания

    Происшествия
    19:08
    Видео

    Издательский дом NARGIS открыл новую выставку "Winter in Azerbaijan"

    Бизнес
    19:02

    Узбекистан и Азербайджан создали операционную компанию для проекта "Устюрт"

    Энергетика
    18:50
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

    Армия
    18:44

    Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия

    Другие
    18:43
    Фото

    Британский министр: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

    Армия
    Лента новостей