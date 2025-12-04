Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

З.Гасанов отметил особую важность двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул их весомую роль в развитии армий обеих стран.

Министр обороны также подчеркнул значимость учреждения в прошлом году Аппарата военного атташе Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, лорд Коакер отметил заинтересованность Великобритании в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном. Была особо отмечена эффективность взаимных визитов и встреч в различных форматах с точки зрения обмена опытом.

На встрече, в которой также принимали участие послы обеих стран Элин Сулейманов и Фергус Олд, был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

В рамках визита гости также приняли участие в церемонии по случаю очередного выпуска курса "Подготовка инструкторов", проводимого с участием молодых офицеров.

На мероприятии, состоявшемся в Генеральном штабе азербайджанской армии, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов поблагодарил делегацию Великобритании за поддержку, оказанную в проведении курса.

В заключение А.Гурбанов, ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов, представители Великобритании и послы вручили сертификаты выпускникам, успешно завершившим обучение.