Азербайджан и Великобритания обсудили военное сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергюсом Олдом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны подчеркнул особую значимость связей между Азербайджаном и Великобританией в военной сфере, как и в других областях. Он выразил уверенность, что эти связи будут способствовать дальнейшему развитию армий обеих стран.

Посол выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между странами, подчеркнув важность таких встреч для дальнейшего развития отношений.

На встрече, в которой также принял участие военный атташе Великобритании в Азербайджане капитан второго ранга Гэвин Тарбард, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, региональную безопасность, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.