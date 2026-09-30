Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:19
    Азербайджан и Узбекистан подписали план Двустороннего военного сотрудничества

    Министры обороны Азербайджана и Узбекистана подписали план "Двустороннего военного сотрудничества" на 2027 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, документ подписан по итогам встречи главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова с узбекистанским коллегой генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

    Стороны обсудили состояние и перспективы развития военного, военно-образовательного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Гасанов отметил важность взаимных визитов и встреч в развитии отношений между двумя странами. Халмухамедов выразил благодарность за организацию совместных военных учений "Сила Единства - 2026".

    Военно-техническое сотрудничество (ВТС) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Международная военная выставка ADEX-2026 Оборонное соглашение
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    Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə nazirlikləri arasında "İkitərəfli Hərbi Əməkdaşlıq" planı imzalanıb
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