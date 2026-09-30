Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"
- 30 сентября, 2026
- 17:19
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Министры обороны Азербайджана и Узбекистана подписали план "Двустороннего военного сотрудничества" на 2027 год.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, документ подписан по итогам встречи главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова с узбекистанским коллегой генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития военного, военно-образовательного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Гасанов отметил важность взаимных визитов и встреч в развитии отношений между двумя странами. Халмухамедов выразил благодарность за организацию совместных военных учений "Сила Единства - 2026".