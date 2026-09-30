Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана подписали план "Двустороннего военного сотрудничества" на 2027 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, документ подписан по итогам встречи главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова с узбекистанским коллегой генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития военного, военно-образовательного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Гасанов отметил важность взаимных визитов и встреч в развитии отношений между двумя странами. Халмухамедов выразил благодарность за организацию совместных военных учений "Сила Единства - 2026".