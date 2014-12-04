Азербайджан и Турция обсудили вопросы развития военного сотрудничества

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Исмаила Алпера Джошгуна.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, на встрече обсудили мероприятия на пути развития вооруженных сил обеих стран, коснулись важности двустороннего военного сотрудничества, военно-политической ситуации в регионе и важности урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметив важность проведения совместных учений и взаимных визитов представителей вооруженных сил обеих стран, министр обороны заявил о важности дальнейшего сотрудничества в области военного образования.

Затем был проведен обмен мнениями о перспективах связей между вооруженными силами Азербайджана и Турции, коснулись ряда вопросов.

На встрече участвовал и военный атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, бригадный генерал Гасан Невзат Ташделер.