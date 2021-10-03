Азербайджан и Турция проведут совместные учения в Нахчыване

В Нахчыванской Автономной Республике 5-8 октября пройдут совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения "Нерушимое братство - 2021".

В Нахчыванской Автономной Республике 5-8 октября пройдут совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения "Нерушимое братство - 2021".

Как передает Report, об этом сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

По ее словам, цель учений - развить сотрудничество и координацию между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.

"Для приведения совместной деятельности, планирования учений и управления в единую форму Турция и Азербайджан начали проект "Братская бригада". В настоящее время с личным составом ВС Азербайджана продолжаются соответствующие учения", - отметила она.

П.Кара напомнила, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан в процессе поиска и обезвреживания мин на освобожденных от армянской оккупации территориях.