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Азербайджан и Турция проведут совместные учения в Нахчыване

Азербайджан и Турция проведут совместные учения в Нахчыване В Нахчыванской Автономной Республике 5-8 октября пройдут совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения "Нерушимое братство - 2021".
Армия
3 октября 2021 г. 15:05
Азербайджан и Турция проведут совместные учения в Нахчыване

В Нахчыванской Автономной Республике 5-8 октября пройдут совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения "Нерушимое братство - 2021".

Как передает Report, об этом сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

По ее словам, цель учений - развить сотрудничество и координацию между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.

"Для приведения совместной деятельности, планирования учений и управления в единую форму Турция и Азербайджан начали проект "Братская бригада". В настоящее время с личным составом ВС Азербайджана продолжаются соответствующие учения", - отметила она.

П.Кара напомнила, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан в процессе поиска и обезвреживания мин на освобожденных от армянской оккупации территориях.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish servicemen to conduct joint exercises in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri gələn həftə Naxçıvanda birgə təlim keçirəcək

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