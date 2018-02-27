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    Азербайджан и Сербия расширяют военное сотрудничество

    Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Азербайджане Небойша Родичем
    © Mod.gov.az

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27-го февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Азербайджане Небойша Родичем.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече была особо подчеркнута роль глав государств в развитии азербайджано-сербских отношений. Было отмечено, что связи в военной сфере развиваются также успешно, как и в других областях.

    Отметив важное стратегическое сотрудничество, дружеские и теплые отношения между нашими странами, дипломат подчеркнул, что Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в военной и военно-технической сфере, в области военного образования, а также военно-политическая ситуация в регионе и урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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