Азербайджан и Сербия обсудили расширение ВТС

14:21

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны (МО) Азербайджана, встреча состоялась на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, проходящей в Баку.

По информации ведомства, З.Гасанов и Н.Милорадович осмотрели образцы вооружения и техники, представленных на стенде сербской государственной компании "Югоимпорт СДПР".

"Министр на встрече отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Сербией, построенных на основе стратегического партнерства, подчеркнул важность дальнейшего развития совместного военного сотрудничества. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития связей в военно-технической сфере (ВТС) а также другие вопросы", - подчеркнуло Министерство обороны.