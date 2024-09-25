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Азербайджан и Сербия обсудили расширение ВТС

Азербайджан и Сербия обсудили расширение ВТС 14:21
Армия
25 сентября 2024 г. 14:49
Азербайджан и Сербия обсудили расширение ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны (МО) Азербайджана, встреча состоялась на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, проходящей в Баку.

По информации ведомства, З.Гасанов и Н.Милорадович осмотрели образцы вооружения и техники, представленных на стенде сербской государственной компании "Югоимпорт СДПР".

"Министр на встрече отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Сербией, построенных на основе стратегического партнерства, подчеркнул важность дальнейшего развития совместного военного сотрудничества. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития связей в военно-технической сфере (ВТС) а также другие вопросы", - подчеркнуло Министерство обороны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Serbia mull military-technical relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya hərbi-texniki əlaqələri müzakirə edilib

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