Азербайджан и Польша обсудили сотрудничество в сфере военной медицины
- 18 декабря, 2025
- 19:04
В Баку в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Вооруженными силами Польши на 2025 год состоялась встреча специалистов в области военной медицины двух стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении Министерства обороны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в азербайджанской армии, об успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также о медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей.
Было особо подчеркнуто, что в Главном клиническом госпитале созданы все условия для обследования и лечения военнослужащих, а высококвалифицированный медицинский персонал выполняет свою работу с большим энтузиазмом.
Затем стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области военной медицины и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в области военной медицины, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.
После встречи польская делегация посетила Главный клинический госпиталь Министерства обороны и другие военные медицинские учреждения, где ознакомилась с созданными условиями.