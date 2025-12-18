Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Польша обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

    Армия
    • 18 декабря, 2025
    • 19:04
    Азербайджан и Польша обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

    В Баку в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Вооруженными силами Польши на 2025 год состоялась встреча специалистов в области военной медицины двух стран.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении Министерства обороны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в азербайджанской армии, об успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также о медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей.

    Было особо подчеркнуто, что в Главном клиническом госпитале созданы все условия для обследования и лечения военнослужащих, а высококвалифицированный медицинский персонал выполняет свою работу с большим энтузиазмом.

    Затем стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области военной медицины и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в области военной медицины, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.

    После встречи польская делегация посетила Главный клинический госпиталь Министерства обороны и другие военные медицинские учреждения, где ознакомилась с созданными условиями.

    Azərbaycan və Polşa arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
    Azerbaijan and Poland discuss cooperation in military medicine

    

    

    

